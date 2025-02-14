Стало известно, когда спецпредставитель Трампа выступит на Мюнхенской конференции

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог выступит на Мюнхенской конференции по безопасности . Его речь запланирована на 15 февраля вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Munich Security Conference-2025 .

Американский генерал в отставке Кит Келлог должен выступить завтра в субботу в период с 19:30 по 20:15.

Заявленная тема выступлений спикеров на этой панели называется "Мир через силу: план для Украины". Разговоры будут проходить в помещении Ратуши, общая тема - "Глобальный порядок, безопасность человека".

Кроме Келлога в дискуссиях на тему "Мир через силу: план для Украины" также примут участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, его польский и британский коллеги Радослав Сикорский и Дэвид Лемми, а также министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене. Модератором будет Сара Келли.

Отметим, что Кит Келлог, которого Трамп назначил своим спецпредставителем, посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в рамках своего европейского турне, во время которого он будет консультироваться с чиновниками в рамках подготовки вариантов плана прекращения войны России против Украины, которые в дальнейшем он должен представить американскому лидеру.

Конкретных предложений Келлог пока не называл, однако очертил ориентировочное время, за которое администрация нового президента США планирует урегулировать вопрос о российско-украинской войне, а именно - 100 дней.

Спецпредставитель Трампа высказал предположение, что Вашингтон способен добиться прекращения огня в Украине не за несколько лет, а "в течение месяцев". При этом в администрации Трампа звучат заявления о необходимости уступок как со стороны Москвы, так и Киева.

Также США заявляют об обсуждении различных вариантов по дальнейшей помощи украинской стороне и достижению мира. Одной из идей стало продолжение военной помощи Украине в обмен на ее ресурсы, включая редкоземельные металлы.

Вместе с тем контакты между Украиной и США продолжаются. В частности после участия в Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа посетит Украину. Его визит запланирован на 20 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года

С 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности, известная также как Munich Security Conference (MSC). Ожидается, что в ней примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров со всего мира, а также руководители ведущих международных организаций.

Основной конференции является содействие миру через диалог, обсуждение текущих и будущих вызовов в сфере безопасности, развития трансатлантических отношений, а также анализ европейской и глобальной безопасности. Как писало издание Le Monde, в этом году конференцию надеются использовать как трамплин "к миру в Украине".

MSC организована как частная инициатива и не является официальным правительственным мероприятием, что позволяет участникам вести открытые и неформальные дискуссии без принятия обязательных межправительственных решений или итоговых коммюнике.