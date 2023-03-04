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Стало известно, когда новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину

Фото: Новоизбранный президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует в апреле этого года совершить визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит Ceske Noviny.

Павел намерен посетить все соседние страны в первые сто дней своего пребывания в должности, а также отправится в Брюссель. Своими заграничными поездками Павел хочет показать, что Чехия вернулась к активному подходу во внешней политике на уровне президента.

В апреле он хочет отправиться в Украину. Он проявил интерес к визиту в Украину вскоре после завершения выборов в Чехии.

Павел вступит в должность главы государства на инаугурации, которая состоится 9 марта.

Напомним, что Павел предложил украинской стороне определить дату своего визита в Киев.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены отправиться в Украину.

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