Новоизбранный президент Чехии планирует визит в Украину
Фото: Петр Павел, победитель президентских выборов в Чехии (flickr by School of Media and Public Affairs at GWU)
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены отправиться в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pravda.sk.
В сообщении говорится, что Павел позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому 29 января с предложением нанести совместный с Чапутовой визит.
Глава Словакии также положительно рассматривает эту возможность.
Точная дата визита пока не называется.
Напомним, накануне бывший глава военного комитета НАТО Павел был избран президентом Чехии.
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