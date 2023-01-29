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Новоизбранный президент Чехии планирует визит в Украину

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Прага, Воскресенье 29 января 2023 01:56
Новоизбранный президент Чехии планирует визит в Украину Фото: Петр Павел, победитель президентских выборов в Чехии (flickr by School of Media and Public Affairs at GWU)
Автор: Артур Родивилов

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены отправиться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pravda.sk.

В сообщении говорится, что Павел позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому 29 января с предложением нанести совместный с Чапутовой визит.

Глава Словакии также положительно рассматривает эту возможность.

Точная дата визита пока не называется.

Напомним, накануне бывший глава военного комитета НАТО Павел был избран президентом Чехии.

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