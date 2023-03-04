Стало відомо, коли новообраний президент Чехії планує відвідати Україну

Новообраний президент Чехії Петр Павел планує у квітні цього року здійснити візит до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить Ceske Noviny.
Павел має намір відвідати всі сусідні країни у перші сто днів свого перебування на посаді, а також вирушить до Брюсселя. Своїми закордонними поїздками Павло хоче показати, що Чехія повернулася до активного підходу у зовнішній політиці на рівні президента.
У квітні він хоче вирушити до України. Він виявив інтерес до візиту в Україну невдовзі після завершення виборів у Чехії.
Павел обійме посаду глави держави на інавгурації, яка відбудеться 9 березня.
Нагадаємо, що Павел запропонував українській стороні визначити дату свого візиту до Києва.
Раніше повідомлялося, що новообраний президент Чехії Петро Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова мають намір вирушити в Україну.
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