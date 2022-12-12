Стало відомо, коли Косово офіційно подасть заявку на вступ до ЄС

Очікується, що у четвер, 15 грудня, Республіка Косово офіційно подасть до Брюсселя заявку на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTKlive .

За інформацією телеканалу, у заявці наголошується, що "вступ до ЄС залишається стратегічною метою Косова" і що Косово цілком готові до проведення необхідних для цього реформ. Проте й досі невідомо, як надалі розглядатиметься заявка, оскільки державу не визнають п’ять країн Євросоюзу - Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія.

Однак, на думку косовської влади, ця частина залишається у компетенції ЄС, тоді як Косово виконало всі свої зобов’язання з моменту підписання Угоди про стабілізацію та асоціацію 27 жовтня 2015 року в Страсбурзі.

"Незважаючи на це, членство в ЄС залишається стратегічною метою для країни, про що свідчить рішуча прихильність уряду здійснити ключові реформи в рамках Європейського порядку денного реформ", - йдеться у документі.

Крім того, як зазначається у заявці, існує широкий консенсус у косовському суспільстві на користь членства країни в ЄС, що підтверджують регіональні опитування - рівень підтримки з боку населення загалом становить 94%.

"Тому вже час не тільки для подання заявки Косова на членство в ЄС, але цей крок також ілюструє сильну волю наших громадян і служить чітким проявом непохитної відданості інституцій Косова євроатлантичному шляху", - підкреслено у документі.

Загалом в обґрунтуванні Косово для подання заявки на членство в ЄС наголошується, що для країни вектор у напрямку Євросоюзу має коріння у болісній історії народу протягом 1990-х років - часу, який відзначався фактами дискримінації, порушеннями прав людини та війною.

"Угода про стабілізацію та асоціацію між ЄС і Косово (SAA), яка набула чинності з квітня 2016 року, становить найважливіші договірні відносини. Це комплексна угода, яка забезпечує рамки для політичного діалогу та охоплює співпрацю в усіх секторах, які є найбільш життєво важливими для добробуту держави, включаючи юстицію та внутрішні справи, торгівлю, освіту, працевлаштування, енергетику, навколишнє середовище та низку інших політик", - наводиться у документі.

Крім того, як підкреслює RTKlive, Косово є позитивним прикладом у регіоні, який демонструє значний прогрес за показниками, що вимірюють верховенство права, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, повагу до прав людини тощо,