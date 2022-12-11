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Косово планирует в ближайшие дни подать заявку на вступление в ЕС

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Косово, Воскресенье 11 декабря 2022 10:36
Косово планирует в ближайшие дни подать заявку на вступление в ЕС Фото: Косово готовится подать заявку на вступление в ЕС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Косово готовится официально подать заявку на вступление в Европейский союз. Это может произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра частично признанного Косово Берсник Бислими в интервью Politico.

Власти Косово объясняют, что таким образом хотят продемонстрировать сигнал для европейских столиц о серьезных намерениях по реформам.

"Мы готовы вывести Косово на новую траекторию", - заявил Бислими.

Он добавил, что ЕС "не будет завершенным проектом без Западных Балкан". Косово рассчитывает, что к 2030 году сможет стать членом Евросоюза.

Следует отметить, что Греция, Кипр, Румыния, Словакия и Испания как страны-члены ЕС не признали независимость Косово. По мнению Бислими, эти государства могут изменить решение, ведь евроинтеграция - это длительный процесс. Он также надеется, что за это время удастся стабилизировать отношения с Сербией.

"Мы надеемся очень скоро начать этот важный и интенсивный процесс промежуточной нормализации. Мы назовем это основным договором - договором, который может разрешить большинство споров между Косово и Сербией, но не обязательно означает полную нормализацию", - сказал Бислими.

Напомним, 10 декабря на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудник косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.

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