ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в кандидаты в ЕС

Новина українською →
Европа, Среда 12 октября 2022 10:23
Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в кандидаты в ЕС Фото: Еврокомиссия планирует рекомендовать Боснию и Герцеговину в кандидаты в ЕС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Босния и Герцеговина может стать официальным кандидатом на вступление в Европейский союз. Такую рекомендацию должна дать Европейская комиссия (ЕК) главам государств и правительств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет прогресса стран, желающих вступить в ЕС, передает Welt.

Этот документ готовится ежегодно и должен быть официально представлен в среду, 12 октября. В частности, в отчете говорится, что Босния и Герцеговина еще не выполнила все из 14 необходимых приоритетных реформ, но добилась "существенного" прогресса.

В частности, Боснии и Герцеговине еще предстоит провести ряд реформ, прежде чем начнутся конкретные переговоры о вступлении в ЕС с открытием так называемых переговорных разделов.

Однако как официальный кандидат на вступление, страна уже получает большие суммы финансовой поддержки от Брюсселя в рамках так называемой помощи перед вступлением.

При этом Босния и Герцеговина уже подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В 2003 году страна получила обещание вступить в ЕС вместе с другими странами Западных Балкан.

Напомним, Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Данное решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе 23 июня.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз должен облегчить вступление новых членов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад
Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну