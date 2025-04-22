Стало известно, каким будет восстановление одной из наиболее пострадавших общин Киевщины

В Бородянской громаде на Киевщине планируют развивать многофункциональные застройки, которые будут сочетать жилые, коммерческие и рекреационные пространства, а также превращать пустующие здания в общественные центры, центры профессиональной подготовки и другие центры социальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Кроме этого, планируется определить территории для уплотнения и заселения. Речь идет сразу о нескольких селах.

Все это - часть связанных с населением и ВПЛ стратегических мероприятий, предусмотренных программой комплексного восстановления (ПКВ) громады, на днях презентованной ее органами местного самоуправления, сообщила

По ее словам, эти и другие стратегические меры, предусмотренные программой комплексного восстановления (ПКВ), имеют целью улучшить качество жизни в Бородянской громаде и поощрить жителей оставаться на ее территории. Основные действия охватывают укрепление местной инфраструктуры - в частности, здравоохранения, образования и общественного транспорта, интегрируя это улучшение в более широкую экономическую стратегию, которая способствует созданию рабочих мест и развитию местного бизнеса.

Шуляк отметила, что особое внимание в программе комплексного восстановления Бородянской громады уделили определению территорий для уплотнения и заселения в населенных пунктах в зоне влияния главного транспортного коридора. Речь идет, в частности, о таких селах как Загальцы, Новая Буда, Дружная, Пилиповичи.

"Местные власти понимают, насколько важно обеспечить эти населенные пункты необходимыми услугами для поддержки роста населения, а также консолидировать население в населенных пунктах в зоне влияния других транспортных коридоров, например в селах Майдановка, Новая Гребля, Новое Залесье, Шибене, Мирча и Качалы", - добавила председатель комитета местного самоуправления.

Она также сообщила, что в громаде планируют способствовать сооружению многофункциональных застроек, которые будут сочетать жилые, коммерческие и рекреационные пространства. Это, по мнению местных властей, будет обеспечивать большую вовлеченность общины, стимулировать местную экономическую деятельность и сделает эти территории более привлекательными для молодежи и ВПЛ, добавила Шуляк.

"Создавая динамичную, взаимосвязанную общину с широкими возможностями для трудоустройства, отдыха и социальной активности, Бородянка может способствовать длительному поселению жителей на своей территории и снизить отток населения", - отметила Шуляк.

В то же время, эффективность этих мероприятий невозможны без улучшения уровня предоставления услуг в громаде. Следовательно, необходимы стратегические меры, направленные на увеличение доступа к здравоохранению и образованию, особенно в недостаточно обеспеченных и отдаленных населенных пунктах.

"Кроме того, доступность улучшится и за счет расширения маршрутов общественного транспорта и оптимизации графиков движения, что позволит жителям отдаленных сел легче добираться до медицинских учреждений. Также имеющиеся центры социальных услуг громады будут модернизированы, чтобы соответствовать более высоким стандартам, обеспечивая качественное предоставление услуг всем жителям. Это предусматривает превращение пустых зданий в общественные центры, центры профессиональной подготовки или другие центры социальных услуг, которые соответствуют местным потребностям", - сообщила председатель Комитета градостроительства.

Напоследок она добавила, что все мероприятия, предусмотренные ПКВ Бородянской громады, согласуются со стратегическими целями и оперативными целями Стратегии развития Киевской области на 2021-2027 годы, утвержденной еще в 2019 году, а также с приоритетными направлениями инвестирования в Бородянской громаде согласно плану "Бородянская поселковая территориальная громада, 10 лет восстановления. План на 2024-2034 годы".

Напомним, в Бородянской громаде Киевской области планируют начать строительство социального жилья для медиков и педагогов. Сейчас там для этого уже оформляют в коммунальную собственность земельный участок площадью 80 соток.

Появление в Украине такого жилого фонда предусмотрено законопроектом №12377 - "Об основных принципах жилищной политики", принятие которого ожидается до конца 2025 года, поскольку это является условием получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Юкрейн Фасилити.