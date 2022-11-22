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Британская разведка назвала вызовы для Черноморского флота РФ

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Вторник 22 ноября 2022 08:37
Британская разведка назвала вызовы для Черноморского флота РФ Фото: британская разведка назвала вызовы для Черноморского флота РФ (mil.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Суда в российском порту Новороссийск относительно уязвимы. Если Украина продемонстрирует свою способность угрожать порту, это еще больше подорвет морское влияние России в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую разведку.

Отметим, что 18 ноября ряд российских и украинских СМИ сообщили, что произошло нападение на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России (ЧФ).

Британская разведка сообщает, что ЧФ перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей.

Сообщается, что эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Крымского моста в октябре.

Полные подробности этого инцидента пока неизвестны. Однако, как отмечает разведка, любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску скорее всего станет дальнейшим стратегическим вызовом для ЧФ. Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние России в Черном море.

Как сообщалось ранее, 29 октября в Крыму заявили об очередной "атаке" беспилотниками. В Украине сообщили, что в Севастопольской бухте мог взорваться десантный корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

У украинских бойцов пока нет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ, но они не исключают такой возможности.

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