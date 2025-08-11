Стало известно, какие компенсации могут ввести для бизнеса, пострадавшего из-за войны

По ее словам, во время встреч с представителями бизнес-ассоциаций от представителей бизнес-сообщества постоянно поступают обращения с просьбой инициировать формирование государственной поддержки предпринимателей, мощности которых были разрушены в результате российской вооруженной агрессии. И этот запрос звучит как от прифронтовых бизнесов и компаний, работающих в зоне активных боевых действий, так и от тыловых.

Цитируя подсчеты CBRE Ukraine, Елена Шуляк рассказала, что только в столице, и лишь по приблизительным оценкам, в 2025 году разрушено 45 000 кв. м офисов, а с начала полномасштабной войны - 170 000-180 000 кв. м, или около 8% рынка. Кроме этого, не так давно оккупанты уничтожили Винницкий завод GreenCool, который изготавливал холодильные шкафы и морозильные камеры, работая с международными гигантами Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé. И таких печальных примеров - сотни, тысячи, подчеркнула парламентарий.

"Из-за полномасштабной войны имеют место сотни случаев повреждения или уничтожения объектов предпринимательской деятельности. Это вызывает значительные материальные убытки, усложняет ведение бизнеса, а иногда ставит под угрозу само его существование, поскольку речь идет о десятках миллиардов гривен. И власть не должна стоять в стороне - без бизнеса не будет поступлений в бюджет, а значит, основная помощь ВСУ под угрозой. Поэтому мы должны бороться за каждого предпринимателя, подставляя плечо там, где это возможно", - подчеркнула Шуляк.

Она сообщила, что на базе Комитета ВР по вопросу организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства инициирует создание рабочей группы с привлечением как можно более широкого круга заинтересованных сторон, чтобы выработать совместные рекомендации по законодательному обеспечению государственной политики по поддержке пострадавшего бизнеса.

"Мы должны разработать рекомендации по механизму, который позволит компенсировать бизнесу разрушение его мощностей и инфраструктуры - как предприятиям, которые вели деятельность в прифронтовых регионах, так и условно тыловым. И те, и другие нуждаются в помощи и справедливо на нее рассчитывают. И эта помощь должна быть как со стороны государства, так и со стороны местных властей", - добавила Шуляк.

Вариантов поддержки, считает она, может быть сразу несколько. В частности, речь может идти о преференциях по уплате местных налогов. Дело в том, что сейчас владельцы пострадавших предприятий продолжают платить налоги на недвижимость и землю, даже если не работают из-за отсутствия клиентов. Это, отметила парламентарий, создает неприемлемое финансовое бремя.

Она также отметила, что один из возможных вариантов - расширение программы "5-7-9" (льготного кредитования для перерабатывающей отрасли, которое можно распространить на бизнес, имеющий поврежденные нежилые помещения, чтобы поддержать их восстановление).

"Также это может быть использование средств Фонда декарбонизации, предусмотренных на мероприятия по энергоэффективности. Их можно частично перенаправить на бизнес, который восстанавливает нежилую недвижимость, при условии соответствующих обязательств", - считает Елена Шуляк.

Парламентарий убеждена, что этот перечень возможностей помощи бизнесу может быть расширен, однако для этого нужен диалог и наработка решений как на уровне государства, так и уровне местного самоуправления.

"Что-то может предложить государство, что-то местные власти и некоторые общины уже реализуют определенные программы помощи. Более того, даже прифронтовые города. Поэтому этот опыт надо исследовать и систематизировать. Только так мы сможем найти решение, которое поможет пострадавшему бизнесу", - резюмировала Шуляк.