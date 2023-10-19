RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вместо Маляр. Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны

Фото: Илларион Павлюк (facebook.com warmifua)
Автор: Карина Левицкая

Писатель и военный Илларион Павлюк стал новым начальником Управления прессы и информации Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Павлюка.

"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!", - говорится в сообщении.

Павлюк фактически займет место Анны Маляр, которая на должности заместителя Минобороны отвечала и за информационное направление, но была уволена решением Кабинета министров 27 сентября вместе с другими заместителями предыдущего министра.

Кто такой Илларион Павлюк:

Илларион Павлюк - журналист, продюсер, писатель, медиаменеджер и уже бывший военнослужащий Главного управления разведки.

Перестановки в Минобороны

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о:

  • Владимире Гаврилове;
  • Ростиславе Замлинском;
  • Анне Маляр;
  • Денисе Шарапове.

Кроме того, было уволено:

  • Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции;
  • Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации;
  • Константина Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Напомним, после этого Кабмин принял решение о назначении трех заместителей главы Минобороны 27 сентября. Тогда ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Маляр