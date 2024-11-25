Представитель президента в Крыму Ташева стала народным депутатом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что Иван Примаченко, признанный избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах в 2019 году от политической партии "Голос", подал заявление об отказе от депутатского мандата.

ЦИК рассмотрела документ и признал Примаченко таким, который не получил депутатского мандата.

"В то же время Комиссия признала Тамилу Ташеву, следующую по очередности кандидата, включенную в избирательный список политической партии "Голос" под № 26, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", - сообщили в ЦИК.

В то же время Ташева заявила, что не намерена становиться депутатом Верховной Рады от партии "Голос".

"Я сейчас нужна на своей должности. Я работаю в вертикали президента в течение пяти лет. Считаю себя членом политической команды президента. Конечно, сейчас мы все работаем на одну цель, на государство Украина, но пока я не планирую идти в парламент", - сказала она в эфире телемарафона.

Что известно о Ташеве

Тамила Ташева - украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, соучредитель общественной организации "КрымSOS".

В апреле 2022 года Ташеву назначили постоянным представителем президента Украины в Крыму. В этой должности она занимается разработкой и внедрением реинтеграционных политик, а также поддержкой законодательных инициатив, направленных на подготовку к реинтеграции Крыма после его деоккупации.

В частности, Ташева принимала участие в разработке Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, а также в подготовке закона о статусе коренных народов Украины, законе о лицах, лишенных свободы из-за политически мотивированных преследований, гражданских заложников и военнопленных, и отмене статуса нерезидента для крымчан.

Также она приобщалась к концепции развития крымскотатарского языка и участвовала в организации учредительного саммита Крымской платформы.