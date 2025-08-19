Стало известно, где и когда состоится следующий саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил во вторник, 19 августа, что саммит состоится 7 и 8 июля 2026 года. Он пройдет в президентском комплексе Бештепе в Анкаре - столице Турции.

"Я хочу поблагодарить Турцию за проведение этой важной встречи. Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, делая неоценимый вклад в нашу общую безопасность", - сказал Рютте.

Это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО. Первый турецкий саммит прошел в Стамбуле в 2004 году..