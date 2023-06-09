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Стало известно, может ли Трамп баллотироваться в президенты после предъявления обвинений

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в следующих выборах главы государства, несмотря на предъявления обвинений.

Об этом свидетельствуют условия в конституции США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание напоминает, что в конституции указано три условия для участия в президентских выборах. Кандидаты должны:

  • быть уроженцами США;
  • быть не моложе 35 лет;
  • проживать в США не менее 14 лет.

При этом, как уточняет CNN, с политической точки зрения кандидату, которому предъявлено обвинение и который может стать осужденным преступником, возможно, труднее набрать голоса.

"Ничто не мешает Трампу баллотироваться, будучи обвиненным или даже осужденным", - рассказал журналистам профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Хасен.

Обвинения Трампу

Напомним, сегодня, 9 июня, Трампу и его помощнику официально предъявили обвинения по 37 пунктам. Бывший президент хранил засекреченные документы, которые он унес с собой из Белого дома.

Выборы президента США

Отметим, что выборы президента США пройдут в 2024 году. До их начала Республиканская и Демократическая партии должны определиться со своими кандидатами.

Республиканцы должны объявить своего кандидата 15 июля, а демократы - 19 августа. После этого осенью будут происходить дебаты и агитация.

Сами выборы состоятся 5 ноября. Голоса должны быть официально подсчитаны до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.

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