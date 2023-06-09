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Стало відомо, чи Трамп може балотуватися в президенти після висунення звинувачень

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній президент США Дональд Трамп може брати участь у наступних виборах глави держави, незважаючи на висунення звинувачень.

Про це свідчать умови в конституції США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання нагадує, що у конституції зазначено три умови для участі у президентських виборах. Кандидати мають:

  • бути уродженцями США;
  • бути не молодше 35 років;
  • проживати у США не менше 14 років.

При цьому, як уточнює CNN, з політичної точки зору кандидату, якому висунуто звинувачення і який може стати засудженим злочинцем, можливо, важче набрати голоси.

"Ніщо не заважає Трампу балотуватися, будучи звинуваченим чи навіть засудженим", - розповів журналістам професор права Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі Річард Хасен.

Звинувачення Трампу

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, Трампу та його помічнику офіційно висунули звинувачення за 37 пунктами. Колишній президент зберігав засекречені документи, які він забрав з собою з Білого дому.

Вибори президента США

Зазначимо, що вибори президента США відбудуться у 2024 році. До їх початку Республіканська та Демократична партії мають визначитися зі своїми кандидатами.

Республіканці мають оголосити свого кандидата 15 липня, а демократи - 19 серпня. Після цього восени відбуватимуться дебати та агітація.

Самі вибори відбудуться 5 листопада. Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

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