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Стало известно, отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год

Фото: в Киеве комендантский час на Новый год не будут отменять (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. Никаких больших празднований в городе не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя киевского городского головы - секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги" , - заявил Бондаренко.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, какие ограничения будут в разных областях Украины в новогоднюю ночь и как будет действовать комендантский час.

Добавим, в этом году у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники, поскольку в период действия военного положения они не предусмотрены.

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КиевКомендантский часНовый год