RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, будут ли получать украинцы повестки в "Дії"

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет. В Минцифры объяснили, будут ли приходит украинцам повестки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его словам, после принятого Кабмином постановления в СМИ продолжают писать, что в "Дії" появятся повестки.

"Но не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает получение повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", - отметил представитель министерства.

Баник объяснил, что недавнее постановление упорядочило ряд норм по нормативам 2016 года, в который постоянно вносились изменения. В том числе, связанные с регистрацией места жительства. Но повестки в приложении не вводили.

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", - добавил он.

При этом Баник подчеркнул, что как именно будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Поскольку есть моменты, которые следует доработать вместе с Министерством обороны Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Также ранее РБК-Украина вместе с экспертами объясняло, будут ли возвращать в Украину военнообязанных из-за границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия СитиМинистерство цифровой трансформации