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Стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії"

Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд прийняв постанову, згідно з якою в додатку "Дія" повинен з'явитися електронний військовий квиток. У Мінцифри пояснили, чи надходять українцям повістки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

За його словами, після ухваленої Кабміном постанови у ЗМІ продовжують писати, що в "Дії" з'являться повістки.

"Але не варто турбуватися. Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", - зазначив представник міністерства.

Банік пояснив, що нещодавня постанова впорядкувала низку норм щодо нормативів 2016 року, до яких постійно вносилися зміни. У тому числі, пов'язані із реєстрацією місця проживання. Але повістки в додатку не вводили.

"Щодо військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх впровадження онлайн у "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень", - додав він.

При цьому Банік підкреслив, що як саме впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки що зарано. Бо є моменти, які слід доопрацювати разом із Міністерством оборони України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Також раніше РБК-Україна разом із експертами пояснювало, чи повертатимуть до України військовозобов'язаних з-за кордону.

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