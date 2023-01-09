Стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії"

За його словами, після ухваленої Кабміном постанови у ЗМІ продовжують писати, що в "Дії" з'являться повістки.

"Але не варто турбуватися. Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", - зазначив представник міністерства.

Банік пояснив, що нещодавня постанова впорядкувала низку норм щодо нормативів 2016 року, до яких постійно вносилися зміни. У тому числі, пов'язані із реєстрацією місця проживання. Але повістки в додатку не вводили.

"Щодо військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх впровадження онлайн у "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень", - додав він.

При цьому Банік підкреслив, що як саме впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки що зарано. Бо є моменти, які слід доопрацювати разом із Міністерством оборони України.