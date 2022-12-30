ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин утвердил новый порядок учета призывников и резервистов: что известно

Новина українською →
Киев, Пятница 30 декабря 2022 19:40
Кабмин утвердил новый порядок учета призывников и резервистов: что известно Фото: Кабмин утвердил новый порядок учета призывников и резервистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядком, среди прочего, предусмотрено осуществление военного учета государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по государственной службе Украины и Государственной службы статистики Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство усовершенствовало отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам организации и ведения военного учета.

Более детально о том, кому из мужчин можно выезжать Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок