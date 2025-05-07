Италия увеличит оборонные расходы: Мелони обещает достичь цели НАТО до конца года

Премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что Италия планирует увеличить расходы на оборону, чтобы достичь цели НАТО в 2% валового внутреннего продукта (ВВП) уже к концу 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloоmberg .

Она подчеркнула, что это решение является ответом на растущие геополитические угрозы, в частности войну России против Украины, а также на давление со стороны США, которые требовали от союзников НАТО активизировать военные расходы.

На сегодняшний день Италия выделяет лишь 1,5% ВВП на оборонный сектор, что значительно отстает от большинства стран Альянса.

Однако, согласно заявлению Мелони, цель достижения 2% будет реализована путем увеличения непосредственных расходов на оборону, а также переклассификации части других расходов на оборонные.

Это решение стало ответом на критику со стороны США, в частности президента Дональда Трампа, который выступал за увеличение военных расходов до 5% ВВП среди союзников.

Несмотря на то, что для Италии увеличение расходов на оборону является непростой задачей из-за высокого уровня долга, премьер-министр заверила, что эти изменения не нарушат стабильность государственных финансов.

Министр финансов Джанкарло Джорджетти также подтвердил, что дополнительные расходы не приведут к нарушению бюджетного баланса страны.