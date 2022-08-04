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Росія засудила американську спортсменку до 9 років колонії

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Четвер 04 серпня 2022 21:14
Росія засудила американську спортсменку до 9 років колонії Фото: спортсменка Брітні Грінер (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зірка WNBA Брітні Грінер була засуджена російським судом до 9 років колонії за перевезення одного граму олії канабісу у своєму багажі. Також їй присудили штраф у розмірі 1 млн рублів (16 400 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Грінер визнали винною у контрабанді наркотиків, яку, за словами судді, вона вчинила навмисно. Грінер заарештували з менш ніж одним грамом олії канабісу в її багажі в московському міжнародному аеропорту Шереметьєво 17 лютого. Вона сказала, що це була "чесна помилка" через поспішне пакування.

Її адвокати стверджували, що якщо Грінер колись і вживала медичну марихуану, то лише вдома, в Арізоні, де це легально, дуже рідко, в короткі періоди між змаганнями та у відпустці, лише за рецептом лікаря через її сильний біль від спортивних травм.

Дворазова золота медалістка Олімпійських ігор вибачилася у своєму останньому слові в суді і попросила його про поблажливість, пояснивши, що вона не мала наміру порушувати російські закони.

Захисники спортсменки зазначии, що неодмінно оскаржать рішення.

Реакція влади США

Президент США Джо Байден назвав вирок Грінер "неприйнятним".

"Сьогодні американська громадянка Бріттні Грінер отримала тюремний термін, який є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні. Це неприйнятно, і я закликаю Росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, коханими, друзями та товаришами по команді", - сказав він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення "ще більше посилює несправедливість її незаконного затримання" та "привертає увагу до нашої серйозної стурбованості російською правовою системою та використанням російським урядом незаконних затримань для просування своєї справи".

Директор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі вказав на "серйозну пропозицію" Штатів щодо обміну полоненими з росіянами і заявив, що США домагатимуться доступу консульства до Грінер.

Влада Штатів зазначає, що продовжувать працювати, аби повернути Грінер додому.

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