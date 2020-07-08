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Замість Вакарчука в Раду зайде дружина екс-міністра оборони

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 17:59
Замість Вакарчука в Раду зайде дружина екс-міністра оборони
Фото: Аліна Свідерська (facebook/Alina Sviderska)
Автор: Максим Зайченко

ЦВК визнала її обраним народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

Про це РБК-Україна повідомили в ЦВК.

Так, 8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія визнала її обраним нардепом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

На сайті ЦВК вказано, що Свідерська народилася 25 лютого 1989 року, має вищу освіту. Є директором норвезької компанії ТОВ "Айсі Хидро Юкрейн" і проживає у Києві. Вона була включена до виборчого списку
партії "Голос" під № 19.

Відзначимо, Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата, заявивши, що "його місія виконана".

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