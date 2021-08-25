Стало відомо, хто завтра очолить українську делегацію на засіданні ТКГ

У четвер, 26 серпня, відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший президент Леонід Кравчук завтра не зможе очолити українську делегацію.
Про це РБК-Україна сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
За словами Арестовича, на завтрашніх переговорах українську сторону буде очолювати віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.
Кравчук, як зазначив Арестович, все ще лікується після перенесеної операції. Він додав, що наразі рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в переговорах ТКГ.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці
Як писало РБК-Україна, 26 липня стало відомо, що стан Кравчука погіршився і його під'єднали до апарату штучного дихання.