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ТКГ завтра відновить засідання після канікул: порядок денний

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 18:44
ТКГ завтра відновить засідання після канікул: порядок денний Фото: ТКГ завтра збереться на засідання (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група відновлює свої засідання після канікул. Завтра, 25 серпня, відбудуться переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську делегацію в ТКГ.

В рамках ТКГ українська сторона планує обговорити низку важливих питань, а саме:

  • імплементацію мінських угод і підсумків саміту "нормандської четвірки";
  • забезпечення безпеки в зоні ООС з дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
  • політичні аспекти у зв'язку з імплементацією мінських угод;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів пропуску в Золотому і Щасті;
  • обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
  • економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику.
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