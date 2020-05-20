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Кабмін визначився з датою запуску автофіксації порушень ПДР

Новини » Політика     20.05.2020 - 15:01
Кабмін визначився з датою запуску автофіксації порушень ПДР
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Система автофіксації порушень ПДР запрацює з 1 червня

В Україні з 1 червня запустять систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Очікується, що на першому етапі запрацюють 17 станцій.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, на засіданні Кабміну пропонувалося внести зміни до постанови від 10 листопада 2017 року №833.

"Проект постанови розроблено МВС з метою приведення постанови Кабінету міністрів №833 ... Ця постанова пропонується в повній відповідності з законом, прийнятим і підписаним президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- і відеофіксацію з 1 числа наступного місяця", - зазначив він.

За його словами, спочатку запрацюють 17 пунктів автоматичної фіксації, потім близько 40.

"Всього по країні ми плануємо, що таких пунктів буде близько 700 ... Відповідний графік і адреси ми після прийняття постанови зможемо оголосити публічно", - додав Аваков.

Нагадаємо, система повинна була запуститися ще 1 травня, проте терміни були перенесені через епідемію коронавирусe. Дана система буде автоматично фіксувати порушення і розсилати штрафи.

Крім того, стало відомо, що слідом за Києвом і Київською областю систему поширюватимуть і на Львівську область. Зокрема, за пропозицією "Укравтодору" п'ять комплексів автоматичної фіксації будуть встановлені у Львівській області до 1 червня.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниПДДнарушения
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