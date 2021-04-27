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"Баварія" офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Йому всього 33 роки

Новость на русском → Мюнхен, Вівторок 27 квітня 2021 12:07
"Баварія" офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Йому всього 33 роки Фото: Юліан Нагельсманн очолить "Баварію" з 1 липня (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про підписання контракту з новим головним тренером Юліаном Нагельсманном. 33-річний наставник "РБ Лейпциг" очолить мюнхенський клуб з 1 липня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба "Баварії".

Контракт з Нагельсманном розрахована на 5 років - до 30 Червня 2026 року.

"Юліан Нагельсманн-це нове покоління тренерів. Незважаючи на свій юний вік, він зробив вражаючу кар'єру. Ми переконані, що з Юліаном Нагельсманном ми продовжимо великі успіхи останніх кількох років", - заявив президент "Баварії" Герберт Хайнер.

Нагельсманн почав свою кар'єру в якості головного тренера в "Хоффенхаймі" в 2016 році. З 2019 він очолює "РБ Лейпциг" з яким минулого року доходив до півфіналу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, зараз мюнхенський клуб очолює Ханс-Дітер Флік, який оголосив про відхід з "Баварії" по закінченню сезону.

"Баварія" за три тури до кінця чемпіонату випереджає нинішній клуб Нагельсманна "Лейпциг" на 7 очок і вже в наступному турі може оформити чемпіонство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Баварія" не брала участі у створенні скандальної Суперліги Європи.

Також повідомлялося, що "Баварія" вилетіла з ЛЧ у чвертьфіналі. Мюнхенці пропустили далі "ПСЖ".

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