"Баварія" офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Йому всього 33 роки

Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про підписання контракту з новим головним тренером Юліаном Нагельсманном. 33-річний наставник "РБ Лейпциг" очолить мюнхенський клуб з 1 липня 2021 року.

Контракт з Нагельсманном розрахована на 5 років - до 30 Червня 2026 року.

"Юліан Нагельсманн-це нове покоління тренерів. Незважаючи на свій юний вік, він зробив вражаючу кар'єру. Ми переконані, що з Юліаном Нагельсманном ми продовжимо великі успіхи останніх кількох років", - заявив президент "Баварії" Герберт Хайнер.

Нагельсманн почав свою кар'єру в якості головного тренера в "Хоффенхаймі" в 2016 році. З 2019 він очолює "РБ Лейпциг" з яким минулого року доходив до півфіналу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, зараз мюнхенський клуб очолює Ханс-Дітер Флік, який оголосив про відхід з "Баварії" по закінченню сезону.

"Баварія" за три тури до кінця чемпіонату випереджає нинішній клуб Нагельсманна "Лейпциг" на 7 очок і вже в наступному турі може оформити чемпіонство.