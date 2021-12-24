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Стало відомо, хто очолив Полтавську ОДА замість Синьогубова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Луніна виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА). Раніше він звільнив з цієї посади Олега Синєгубова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича", - йдеться в указі.

Дмитро Лунін народився 1980 року в Харкові. 2001-го закінчив Харківський політехнічний інститут. З 2003 по 2019 рік працював у сфері торгівлі. З грудня 2019 року - перший заступник голови Полтавської ОДА.

Раніше Зеленський звільнив з посади голови Полтавської ОДА Олега Синьогубова. Президент призначив його керувати Харківською обласною адміністрацією.

Нагадаємо, 15 грудня Кабінет міністрів погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.

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Володимир ЗеленськийПолтавская область