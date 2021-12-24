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Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА

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П'ятниця 24 грудня 2021 21:03
Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА Фото: Олег Синєгубов, новий глава Харківської ОДА (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова новим головою Харківської ОДА. До цього Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №676/2021.

Зазначимо, що Олег Синєгубов народився в 1983 році в Харкові. У 2004 закінчив Національний університет внутрішніх справ.

У 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ України, а з 2008 по 2019 працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету.

В останні два роки Олег Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

Нагадаємо, 15 грудня Кабмін погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА.

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Володимир Зеленський Харків
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