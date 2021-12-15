ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голова Полтавської ОДА очолить Харківську. Кабмін погодив призначення

Новость на русском →
Київ, Середа 15 грудня 2021 13:39
Голова Полтавської ОДА очолить Харківську. Кабмін погодив призначення Фото: Олег Синєгубов (adm-pl.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. На сьогодні він очолює Полтавську ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській обласній державній адміністрації.

Зазначимо, Синєгубов очолив Полтавську ОДА у листопаді 2019 року. Його попередника на цій посаді Валерія Головка звільнили після обшуків НАБУ.

Зазначимо, Харківська область залишається без голови ОДА із серпня 2021 року, коли з цієї посади було звільнено Айну Тимчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Харків Полтавская область
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні