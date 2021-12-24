Стало известно, кто возглавил Полтавскую ОГА вместо Синегубова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА). Ранее он уволил с этого поста Олега Синегубова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича", - говорится в указе.
Дмитрий Лунин родился в 1980 году в Харькове. В 2001-м окончил Харьковский политехнический институт. С 2003-го по 2019 год работал в сфере торговли. С декабря 2019 - первый заместитель главы Полтавской ОГА.
Ранее Зеленский уволил с поста главы Полтавской ОГА Олега Синегубова. Президент назначил его руководить Харьковской областной администрацией.
Напомним, 15 декабря Кабинет министров согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА.