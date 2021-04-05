Стало відомо, коли ЦВК офіційно оголосить результати виборів на 87 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

Повідомляється, що голова окружної виборчої комісії 87 округу прозвітував про її роботу, але доповідь викликала багато питань. За словами Діденка, є багато сигналів про порушення, серед них і факти зникнення виборчих бюлетенів

"Закликаємо правоохоронні органи якомога швидше провести неупереджене розслідування і притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК і в межах своїх повноважень встановлювати результати виборів з урахуванням судових рішень, які набудуть законної чинності", - зазначив Діденко.