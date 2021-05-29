Стало відомо, хто може стати новим головним санітарним лікарем України

"На посаду головного санітарного лікаря я подав кандидатуру Ігоря Кузіна, який працював зі мною в період епідемії виконуючим обов'язки голови Центру громадського здоров'я", - сказав міністр.

Він також додав, що запропонував призначити Петра Ємця замміністра охорони здоров'я з економічного блоку.

Відзначимо, головний санітарний лікар також є одним з заступників голови МОЗ.