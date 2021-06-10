Стало відомо, як США можуть повернути санкції проти оператора "Північного потоку-2"

Зазначається, що США зберегли весь пакет обмежень, накладених на це проект, але з подачі адміністрації Байдена зробили "виняток, обумовлений національними інтересами" і призупинили санкції конкретно проти Nord Stream 2 AG і її співробітників.

Зараз у цій історії м'яч на полі Конгресу, який своїм рішенням може "відкотити" ситуацію назад. Переконувати американців цього тижня відправився десант "Нафтогазу" на чолі з новим главою Юрієм Вітренко. Повернути санкції проти оператора ПП-2 найближчим часом можна завдяки поправці до Закону про нескінченні кордони (EFA).

Цей документ спершу передбачав створення Технологічного директорату для фінансування і підтримки інновацій. Але під час розгляду він обріс поправками на більш ніж 1420 сторінок і отримав назву Закон США про інновації та конкуренцію (USICA). Заявлена мета - протидія впливу Китаю всередині Штатів та за кордоном із бюджетом в 200 млрд доларів на п'ять років.

"Ми розуміємо, що EFA - це законопроект, пов'язаний з Китаєм, проте часу на зупинку Nord Stream 2 все менше - тому розраховуємо, що члени Конгресу якнайшвидше усунуть будь-які незначні процедурні проблеми в розгляді поправки до EFA", - сказав виданню директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська сторона буде продовжувати наполягати на поверненні санкцій.

"Ми безумовно продовжуємо наполягати на зупинці добудови Nord Stream 2, зокрема на етапі сертифікації. По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови", - сказав глава уряду.