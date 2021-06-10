Стало известно, как США могут вернуть санкции против оператора "Северного потока-2"

Отмечается, что США сохранили весь пакет ограничений, наложенных на это проект, но с подачи администрации Байдена сделали "исключение, обусловленное национальными интересами" и приостановили санкции конкретно против Nord Stream 2 AG и ее сотрудников.

Сейчас в этой истории мяч на поле Конгресса, который своим решением может "откатить" ситуацию назад. Убеждать американцев на этой неделе отправился десант "Нафтогаза" во главе с новым главой Юрием Витренко. Вернуть санкции против оператора ПП-2 в ближайшее время можно благодаря поправке к Закону о бесконечных границах (EFA).

Этот документ изначально предусматривал создание технологического директората для финансирования и поддержки инноваций. Но во время разбирательства он оброс поправками на более чем 1420 страниц и получил название Закон США об инновациях и конкуренции (USICA). Заявленная цель - противодействие влиянию Китая внутри Штатов и за рубежом с бюджетом в 200 млрд долларов на пять лет.

"Мы понимаем, что EFA - это законопроект, связанный с Китаем, однако времени на остановку Nord Stream 2 все меньше - поэтому рассчитываем, что члены Конгресса как можно быстрее устранят любые незначительные процедурные проблемы в рассмотрении поправки к EFA",- сказал изданию директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что украинская сторона будет продолжать настаивать на возвращении санкций.

"Мы безусловно продолжаем настаивать на остановке достройки Nord Stream 2, в частности на этапе сертификации. Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал глава правительства.