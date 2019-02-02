Стало відомо про стан офіцера, на якого здійснили замах у Харкові

Два дні тому поліцейський вийшов з коми

Офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого было совершено покушение в Харькове 16 января, выздоравливает. Об этом сообщает РБК-Українна со ссылкой на сообщение заместителя председателя Нацполіції Вячеслава Аброськина в Facebook.

Как сообщается, два дня назад полицейский вышел из комы. Сейчас он находится в реанимационном отделении, его состояние здоровья стабилизировалось и удовлетворительное

Аброськин сообщил, что посетил полицейского в больнице в Харькове сегодня, 2 февраля.

"Во-первых, могу сказать, что благодаря Богу и нашим врачам, он идет на поправку. Благодарен врачам за спасенную жизнь Алексея. Во-вторых, мы установили заказчика этого ужасного нападения на сотрудника полиции и ему будет объявлено о подозрении. Мы продолжаем активно работать над установлением непосредственных исполнителей", - написал Аброськин.

Ранее Аброськин заявил, что полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска, который произошел 16 января 2019 года в Харькове. Сейчас продолжается розыск исполнителей покушения на жизнь полицейского.

Напомним, 16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стреляли в область головы, после чего скрылись с места происшествия.

Покушение на жизнь офицера может быть связано с его профессиональной деятельностью. В частности, в полиции отметили, что офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого было совершено покушение, расследовал убийство активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").