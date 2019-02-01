Поліція встановила особу замовника замаху на офіцера у Харкові

Фото: В'ячеслав Аброськін (УНІАН)

Замовник наразі, за даними поліції, перебуває за кордоном

Поліція встановила особу та зібрала доказову базу для оголошення підозри замовникові нападу на офіцера карного розшуку, який стався 16 січня 2019 року у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України у Facebook.

Як повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, триває розшук виконавців замаху на життя поліцейського. Також він закликав посилити роботу зі збору доказів.

"На сьогодні зібрана достатня доказова база для повідомлення замовнику убивства про підозру. За нашою інформацією, він перебуває за кордоном. Проте робота із розшуку всіх осіб, причетних до нападу, має бути посилена, а збір доказів – бути ретельним та всебічним", - сказав Абороськін.

Нагадаємо, 16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стріляли в область голови, після чого втекли з місця події.

Раніше у поліції повідомляли, що замах на життя офіцера може бути пов'язаний із його професійною діяльністю.

Зокрема, у поліції зазначили, що офіцер поліції Олексій Логвіненко, на якого було здійснено замах, розслідував убивство активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат").