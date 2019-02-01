ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція встановила особу замовника замаху на офіцера у Харкові

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 11:19
Поліція встановила особу замовника замаху на офіцера у Харкові
Фото: В'ячеслав Аброськін (УНІАН)

Замовник наразі, за даними поліції, перебуває за кордоном

Поліція встановила особу та зібрала доказову базу для оголошення підозри замовникові нападу на офіцера карного розшуку, який стався 16 січня 2019 року у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України у Facebook

Як повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, триває розшук виконавців замаху на життя поліцейського. Також він закликав посилити роботу зі збору доказів. 

"На сьогодні зібрана достатня доказова база для повідомлення замовнику убивства про підозру. За нашою інформацією, він перебуває за кордоном. Проте робота із розшуку всіх осіб, причетних до нападу, має бути посилена, а збір доказів – бути ретельним та всебічним", - сказав Абороськін. 

Поліція встановила особу замовника замаху на офіцера у Харкові

Нагадаємо, 16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стріляли в область голови, після чого втекли з місця події.

Раніше у поліції повідомляли, що замах на життя офіцера може бути пов'язаний із його професійною діяльністю.

Зокрема, у поліції зазначили, що офіцер поліції Олексій Логвіненко, на якого було здійснено замах, розслідував убивство активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат").

УДО запобігло 11 замахів на Порошенко У ДТП в Одеській області загинули двоє працівників поліції
Новини України замахХарківполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся