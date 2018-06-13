Суд відмовив САП та АРМА у роз'ясненнях з приводу зняття арешту з половини грошей Труханова

Таке рішення прийняв суддя Глиняний

В Апеляційному суді Києва відмовили САП та АРМА у наданні роз'яснень щодо судового рішення про зняття арешту з 92 мільйонів гривень ТОВ "Девелопмент Еліт". Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.

"Дійсно Апеляційний суд відмовив САП та АРМА у роз'ясненні рішення про зняття арешту", - повідомив прокурор.

Таке рішення прийняв суддя Глиняний.

Окрім того, в ухвалі суду від 1 червня йдеться: "Відмовити представнику Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4, та прокурору другого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 в задоволенні заяви про роз'яснення ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 05 квітня 2018 року постановленою за наслідками розгляду апеляційної скарги адвоката Коротюк М.Г., який діє в інтересах ТОВ "Девелопмент Еліт" на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 13 березня 2018 рокуу кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 02.11.2016 року".

Нагадаємо, 8 червня Солом'янський районний суд Києва ухвалив скасувати усі зобов'язання мера Одеси Геннадія Труханова та вирішив повернути йому закордонні паспорти.