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АРМА отримало в управління понад 300 арештованих активів

НовиниЕкономіка    22.06.2018 - 19:33
Ілюстративне фото (arma.gov.ua)
Ілюстративне фото (arma.gov.ua)

Серед активів - діючі підприємства, комерційна та житлова нерухомість, транспорт, корпоративні права та ін.

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за перше півріччя 2018 року передано в управління понад 300 одиниць арештованих активів. Про це йдеться  у повідомленні відомства.

Зазначається, що серед активів - діючі підприємства, комерційна та житлова нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права, зерно, одяг, побутова техніка та інше. Також АРМА для здійснення заходів з управління передано грошові кошти в сумі 185 млн гривень.

"До більшості активів вже визначено спосіб управління - це або передача в управління на підставі договору управління, або реалізація з подальшим розміщенням коштів на депозитному рахунку Національного агентства в державному банку до закінчення кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 четрвня 2018 в Апеляційному суді Києва відмовили САП та АРМА у наданні роз'яснень щодо судового рішення про зняття арешту з 92 мільйонів гривень ТОВ "Девелопмент Еліт", що належить міському голові Одеси Геннадію Труханову.

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Теги публікації: активы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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