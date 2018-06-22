АРМА отримало в управління понад 300 арештованих активів

Серед активів - діючі підприємства, комерційна та житлова нерухомість, транспорт, корпоративні права та ін.

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за перше півріччя 2018 року передано в управління понад 300 одиниць арештованих активів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що серед активів - діючі підприємства, комерційна та житлова нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права, зерно, одяг, побутова техніка та інше. Також АРМА для здійснення заходів з управління передано грошові кошти в сумі 185 млн гривень.

"До більшості активів вже визначено спосіб управління - це або передача в управління на підставі договору управління, або реалізація з подальшим розміщенням коштів на депозитному рахунку Національного агентства в державному банку до закінчення кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 четрвня 2018 в Апеляційному суді Києва відмовили САП та АРМА у наданні роз'яснень щодо судового рішення про зняття арешту з 92 мільйонів гривень ТОВ "Девелопмент Еліт", що належить міському голові Одеси Геннадію Труханову.