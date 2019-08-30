Стало відомо, де переховується екс-глава НКРЕКП

Колишній голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк 28 квітня 2019 року виїхав з території України до м. Брюссель (Бельгія). Про це йдеться в рішенні Солом`янського районного суду м. Києва від 27 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається в матеріалах, за даними баз Державної прикордонної служби України, з квітня 2019 року Вовк не повертався в Україну.

Крім того, йдеться в матеріалах, цивільна дружина Вовка з дітьми 30 квітня 2019 року також покинула територію України в напрямку Брюсселя.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нібито нанесено збитків на 18,87 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Солом'янський райсуд Києва відмовився заочно заарештовувати колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка, причетного до введення так званої формули "Роттердам+".