Стало відомо, скільки українців воюють в іноземних ЧВК

У складі російських та західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні громадян України. За даними Служби безпеки України, у ПВК "Вагнера" воюють 86 кримчан.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Солдати фортуни: хто і навіщо хоче створити в Україні приватні військові компанії".

У коментарі виданню генерал-майор СБУ Ігор Гуськов, який займається збором даних про участь російських ПВК в міжнародних конфліктах розповів, що вербування та участь українців у бойових операціях Французького іноземного легіону є сумнівним з точки зору законності.

Як відомо, у травні цього року боєць легіону, українець Дмитро Мартинюк загинув в ході військової операції в Малі.

Додамо, на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів президент Володимир Зеленський виступив за підготовку законопроекту про приватні військові компанії в Україні.

Як відомо, однією з найвідоміших ПВК є приватна військова компанія "Вагнера" - російська військова структура, що комплектується найманцями, створена у 2013 році. Вона брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, в Судані.

Нагадаємо, Вашингтон закликав ввести санкції проти ПВК "Вагнера".

Раніше СБУ оприлюднила докази приналежності "ПВК Вагнера" до російської розвідки.