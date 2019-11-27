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США закликають ввести санкції проти ПВК "Вагнера"

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 08:20
США закликають ввести санкції проти ПВК "Вагнера"
Фото: найманці "Вагнера" (ssu.gov.ua)

Військове втручання Росії загрожує світу

Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що Вашингтон закликає ввести санкції проти ПВК "Вагнера". Про це повідомляє прес-служба Держдепу.

Шенкер зазначив, що військове втручання Росії загрожує світу, безпеці і стабільності.

"Сполучені Штати віддані забезпеченню спокійного і процвітаючого майбутнього для жителів Лівії. Щоб воно стало реальністю, нам потрібні справжні зобов'язання з боку зовнішніх дійових осіб, щоб припинити розпалювання насильства. Зокрема, військове втручання Росії загрожує світу, безпеці і стабільності", - заявив Шенкер.

Шенкера попросили пояснити, що він має на увазі, кажучи про російське військове втручання.

"Це те, про що ми говоримо протягом якогось часу, це російські регулярні війська і бійці (приватної військової компанії, - ред.) "Вагнера", які дислокуються у значній кількості на місцях для підтримки Лівійської національної армії. Ми вважаємо, що це неймовірно дестабілізує ситуацію", - заявив він.

Вашингтон, за словами Шенкера, закликає ввести санкції щодо ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила докази, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

В СБУ заявили, що пасажирами льотного загону Міноборони в Африку виявилися співробітники позаштатного підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії "ПВК Вагнера".

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