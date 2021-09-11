В Афганістані лишаються 159 українців. В РНБО обіцяють повернути їх додому

"Ми обов'язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, якими рейсами, як це буде відбуватися, на сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну, ми зробимо так, щоб вони повернулися додому", - сказав Данілов.