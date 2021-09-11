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В Афганістані лишаються 159 українців. В РНБО обіцяють повернути їх додому

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Київ, Субота 11 вересня 2021 16:52
В Афганістані лишаються 159 українців. В РНБО обіцяють повернути їх додому Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна обов'язково евакуює з Афганістану наших громадян, які бажають повернутися додому. Наразі таких налічується 159.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данілова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми обов'язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, якими рейсами, як це буде відбуватися, на сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну, ми зробимо так, щоб вони повернулися додому", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються 159 громадян України.

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Афганистан РНБО
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