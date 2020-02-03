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Стало відомо, скільки Туреччина виділить на підтримку української армії

Новини » Політика     03.02.2020 - 19:30
Стало відомо, скільки Туреччина виділить на підтримку української армії
Фото: зустріч Зеленського з президентом Туреччини (president.gov.ua)

Ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський та Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали угоду про військово-фінансову співпрацю за якою українське військо отримає близько 36 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Передбачається, що військово-фінансове співробітництво, а також протокол між урядами України та Туреччини призведе до втілення фінансової допомоги.

"Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько 36 млн доларів) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій сфері.

"Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це", - сказав президент України.

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як повідомляє РБК-Україна, Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

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