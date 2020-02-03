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Стало известно, сколько Турция выделит на поддержку украинской армии

Новости » Политика     03.02.2020 - 19:30
Стало известно, сколько Турция выделит на поддержку украинской армии
Фото: встреча Зеленского с президентом Турции (president.gov.ua)

Принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве по которому украинское войско получит около 36 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Предполагается, что военно-финансовое сотрудничество, а также протокол между правительствами Украины и Турции приведут к воплощению финансовой помощи.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой сфере.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это", - сказал президент Украины.

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Как сообщает РБК-Украина, Зеленский также рассказал, что Украина и Турция договорились ускорить запуск зоны свободной торговли между странами. По его словам, президенты договорились подтолкнуть представителей двух стран, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли.

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