Україна і Туреччина спростили обмін водійських прав

Фото: зустріч Зеленського з президентом Туреччини (president.gov.ua)

Документ передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних посвідчень водія для громадян України й Туреччини

Президент України Володимир Зеленський та Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час спільного брифінгу підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що документ передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних посвідчень водія для громадян України й Туреччини, які постійно або тимчасово проживають на території держави іншої договірної сторони.

"Приємно відзначити й укладену угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Це створює кращі умови для наших громадян", - наголосив Зеленський.

Також була підписана низка міжурядових документів. А саме меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі та меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з надзвичайних ситуацій і президенцією з управління на випадок катастроф та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина приєднається до будівництва житла для кримських татар у Херсонській області.

Як повідомляє РБК-Україна, Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.