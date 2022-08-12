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Стало відомо, на скільки можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів після 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроектів, опублікованих на сайті Ради.

Згідно з поданими законопроектами, термін дії воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 05: 30 23 серпня 2022 року на 90 днів. На такий же термін буде продовжено й загальну мобілізацію.

Таким чином, якщо їх затвердить Верховна рада, воєнний стан і мобілізація діятимуть як мінімум до 21 листопада 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

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мобилизация в УкраинеВоєнний стан