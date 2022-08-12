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Стало известно, на сколько могут продлить военное положение и мобилизацию

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней после 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроектов, опубликованных на сайте Рады.

Согласно поданным законопроектам, срок действия военного положения в Украине предлагается продлить с 05:30 23 августа 2022 на 90 дней. На такой же срок будет продлена и всеобщая мобилизация.

Таким образом, если их утвердит Верховная рада, военное положение и мобилизация будут действовать как минимум до 21 ноября 2022 года.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский подал законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

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мобилизация в УкраинеВоенное положение