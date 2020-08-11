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Більшість жителів ОРДЛО не притягнуть до відповідальності після деокупації, - Кориневич

Донбас, Вівторок 11 серпня 2020 08:24
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

У Зеленського кажуть, що цим людям не варто боятися приходу української влади

Голова представництва президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що 95% жителів окупованих територій не зазнають кримінального покарання. За його словами, їм не варто боятися приходу української влади.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".

Він пояснив, що в концепції деокупації не прописується "каталог професій", чиї представники на окупованих територіях точно будуть звільнені від відповідальності. Але при цьому є розуміння, хто точно має бути "амністований", а хтось покараний.

"Вчитель або медсестра, наприклад, не повинні бути притягнуті до відповідальності. Щодо суддів і прокурорів треба буде ще визначатися, але я вважаю, що ці люди повинні бути позбавлені можливості брати участь у подальшому житті держави", - зазначив глава групи.

Нагадаємо, за підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною у ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі, оскільки РФ вимагає прибрати з неї згадка про реінтеграцію переселенців.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков раніше заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки за певних умов.

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