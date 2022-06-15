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Чат-бот "єВорог" прийняв від українців майже тисячу заявок про колаборантів

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Україна, Середа 15 червня 2022 09:48
Чат-бот "єВорог" прийняв від українців майже тисячу заявок про колаборантів Фото: люди в соцмережах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За час роботи чат-бота "єВорог" українці відправили понад 940 заявок про колаборантів. Всі заявки передані в Службу безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції.

У поліції також нагадали, як визначити колаборанта.

"Що ж таке колабораціонізм? Це участь у бойових діях на боці держави-агресора, активна співпраця з окупаційними органами, організація виборів на тимчасово окупованих територіях, публічне заперечення збройної агресії Росії та заклики до повалення незалежності та територіальної цілісності України", - пояснили в прес-службі.

Як повідомити службу безпеки України Про колаборанта в кілька кліків?

  • у чаті виберіть "повідомити про колаборантів";

  • вкажіть їх геолокацію і додайте фото або відео;

  • опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом і розкажіть, як саме вона допомагає окупантам;
  • якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом і всіма подробицями;
  • Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку і з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з чат-ботом і фото з вашого телефону.

Перейти до чату можна за посиланням https://t.me/evorog_bot.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для чат-бота "єВороґ".

Як повідомляв міністр іфрової трансформації Михайло Федоров, через чат-бот тисячі людей відправляють дані про російських окупантів, а після з ними відбувається "щось хороше".

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полиция Служба безпеки України
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