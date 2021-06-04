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Зеленський сьогодні скликає РНБО: що відомо

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 09:10
Зеленський сьогодні скликає РНБО: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У п'ятницю відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Під час засідання розглянуть вісім питань.

Що відомо про сьогоднішнє засідання РНБО, в матеріалі РБК-Україна.

В РНБО офіційно анонсували, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання. Він складається з 8 питань.

На засіданні планують:

  • обговорити поглиблення співпраці з НАТО,
  • заслухати звіти про виконання рішень РНБО.

Повний список питань не опублікували.

Як повідомляло джерело РБК-Україна в Офісі президента, засідання РНБО планували призначити на четвер або п'ятницю. Тоді ще порядку денного не було.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в РНБО направлять санкційний список щодо Білорусі. Однак, минулої п'ятниці секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що поки не отримував цей список.

На минулому засіданні РНБО ухвалила низку рішень. Вони торкнулися санкцій проти кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, а також про аудит державних дач, в яких проживають "незрозумілі люди".

Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Зазначимо, спікер Ради Дмитро Разумков побачив конфлікт інтересів у законі про олігархів, це стосується РНБО.

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